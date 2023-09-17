Механик Морской авиации ВМФ показал устройство буя для охоты на подлодки

В гидроакустический буй встроено устройство затопления, механизмы которого растворяются в морской воде как сахар в чае.

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Механик Морской авиации Военно-морского флота РФ показал программе «Военная приемка» устройство гидроакустического буя, который используется для обнаружения подводных лодок вероятного противника. Данное устройство состоит из двух частей, для доставки и сброса буя используется вертолет Ка-27.

«Это поплавковая часть - она остается на поверхности с передающей антенной. Опускаемая часть погружается на дно и сканирует его на наличие гидроакустических сигналов. При обнаружении он передает их на антенное устройство и далее на борт носителя», - рассказал механик.

Все гидроакустические буи одноразовые. Уйдя под воду, часть устройства так и останется в воде.

«Есть устройство для затопления. Спустя определенное время за счет солености воды его разъедает и в дальнейшем буй затопляется», - рассказал механик.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Охота на подводные лодки» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Чтобы рассказать об их работе, съемочная группа отправилась в Крым, где приняла участие в учениях Черноморского флота.