Патриарх Кирилл передал благодарность от Путина морякам ТОФ

Глава РПЦ также освятил гарнизонный храм базы флота и закладной камень храма на территории военной части в Петропавловске-Камчатском.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал слова благодарности президента РФ Владимира Путина морякам Тихоокеанского флота. Встреча с военнослужащими произошла во время визита главы РПЦ на военную базу подводных сил ТОФ в Вилючинске.

«Покидая Москву, за пару дней до отъезда, я встречался с Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Он очень сердечно приветствовал мое намерение посетить, в том числе, и это место. И первое, что он сказал: "Прошу передать всем военнослужащим, морякам нашим, мое приветствие и благодарность"», - заявил патриарх.

Также Патриарх Кирилл освятил гарнизонный храм в расположении базы, посетил пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота и освятил закладной камень храма благоверного князя Димитрия Донского на территории военной части в Петропавловске-Камчатском.