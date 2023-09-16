Взрыв на дискотеке в Перу попал на камеры видеонаблюдения
При детонации взрывного устройства пострадали минимум 15 человек.
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Минимум 15 человек, включая двоих детей, пострадали при взрыве в столице Перу Лиме. Взрывное устройство детонировало в нескольких метрах от места, где проходила дискотека, сообщает радио RPP.
Отмечается, что взрыв произошел в районе Сан-Хуан-де-Луриганчо.
«Пострадали 15 человек, в том числе двое детей», - передает радио.
Пострадавших госпитализировали. Правоохранители полагают, что целю взрыва было покушение на собиравшуюся выступить музыкальную группу.
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