В тылу СВО прошла тренировка штурмовиков Центрального военного округа

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Министерство обороны России показало кадры боевой подготовки штурмовых подразделений Центрального военного округа в тыловом районе проведения специальной военной операции. В рамках тренировки военнослужащие отработали совместные действия в ходе манёвренной обороны.

Военнослужащие оттачивают навыки тактических действий в различных видах боя - захват опорных пунктов и позиций неприятеля, оперативная переброска резервов на различные направления, а также отрабатывают вопросы взаимодействия с артиллерийскими подразделениями и передовыми наводчиками.

В ходе проведения занятий расчетами беспилотных летательных аппаратов были отработаны приемы ведения воздушной разведки при непосредственном контакте с противником, подавления огневых точек противника сбросом боеприпасов, корректировки огня артиллерийских расчетов и танковых экипажей.

Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов-наставников группировки войск «Центр», которые делятся своим богатым боевым опытом, приобретенным в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов