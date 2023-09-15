В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Оповещение населения сработало в Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Николаевской областях.
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В четырех украинских областях объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Николаевской областях.
Сигналы оповещения начали звучать в 03:27 (совпадает с московским временем). Информация опубликована на официальном сайте воздушных тревог Украины.
Ранее в трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные сирены прозвучали частично в Сумской области и на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской, Херсонской областей.