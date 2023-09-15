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В Италии винодел утонул в цистерне с вином, спасая коллегу

Игнат Далакян
16:13 15.09.2023
Коллега погибшего винодела был спасен и доставлен в больницу.
В Италии винодел утонул в цистерне с вином, спасая коллегу
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress
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Итальянский винодел Марко Беттолини утонул в цистерне с вином, пытаясь спасти своего коллегу.

Как сообщает «360», во время работы на крупном предприятии в провинции Виченца на севере Италии мужчины занимались очисткой винного резервуара и вдруг резко почувствовали недомогание. Работникам стало плохо от ядовитых испарений.

Беттолини заметил, что коллега остался в резервуаре, и вытащил его на поверхность. Однако после этого работник потерял сознание, упал в бак и утонул в вине.

Сообщается, что скорая помощь и вертолет прибыли на место происшествия. Коллега Беттолини был госпитализирован, а в связи с гибелью сотрудника предприятия соболезнования принесли руководство винодельни и президент области Венето Лука Дзайя.

Ранее в Италии приняли решение не выпускать вина с изображениями Гитлера и Муссолини на этикетках. Линейка этих вин была запущена еще в 1995 году и вызывала нередкие скандалы в различных мировых средствах массовой информации.

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