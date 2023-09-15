Спортсмен Потапкин рассказал о совместном с Конюховым рекорде на Эльбрусе

© Фото: Международный центр путешествий Фёдора Конюхова - МЦПФК

Путешественник Фёдор Конюхов 15 сентября пролетел на паралете на высоте 4728 метров, побив мировой рекорд 2003 года в 4570 метров, поставленный венгерскими пилотами. О деталях полета и дальнейших планах команды рассказал член экипажа паралета, мастер спорта международного класса Игорь Потапкин.

Игорь Потапкин сообщил, что в планах у команды улучшать результат и назвал этот полет тренировочным. Путешественники проверяли работу систем жизнеобеспечения в условиях разреженного воздуха, близких к условиям на Северном полюсе.

«Эта экспедиция была подготовительной. Полученный опыт и результаты мы будем улучшать. Планируется превысить высоту в 6000 метров и пролететь над вершиной Эльбруса. Летали сейчас у подножья и рядом с Эльбрусом. Техника показала результаты, мы будем её совершенствовать и на достигнутом не остановимся» - рассказал Потапкин.

В следующем году после усовершенствования паралета экспедиция Федора Конюхова собирается использовать технику в других условиях и использовать её для полета не в горной местности, а над океаном.

«Мы планируем отправиться на паралете к земле Франца Иосифа и к Северному полюсу» - сказал спортсмен.

В марте этого года Федор Конюхов вместе с Иваном Меняйло также побили мировой рекорд, но в тот раз по дальности полета на воздушном шаре. Тогда они пролетели 2540 километров, что было на 174 километра дальше рекорда, установленного японским путешественником в 1994 году.