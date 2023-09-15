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МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ в районах Клещеевки и Майорска

14:34 15.09.2023
За сутки противник потерял на Донецком направлении до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ в районах Клещеевки и Майорска
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Российские войска отразили четыре атаки противника в районах Клещеевки и Майорска, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 275 человек. Также на данном направлении противник лишился четырех боевых бронированных машин, четырех автомобилей, трех американских буксируемых гаубиц М777, советской самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». В районе Авдеевки российские военные уничтожили склад боеприпасов противника.

В Минобороны сообщили и о ситуации на Запорожском направлении. Там наши бойцы отразили две атаки противника в районе Работино. Западнее Вербового нанесено поражение живой силе и технике украинской бригады. На данном направлении суточные потери противника в личном составе превысили 145 человек. В ходе контрбатарейной борьбы поражены несколько буксируемых гаубиц: две американские М777, одна британская FH-70, три советские Д-30 и одна Д-20.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении в течение суток двух морских беспилотников ВСУ. В Минобороны сообщили, что аппараты были уничтожены в юго-западной части Черного моря.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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