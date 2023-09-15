МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ в районах Клещеевки и Майорска

За сутки противник потерял на Донецком направлении до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Российские войска отразили четыре атаки противника в районах Клещеевки и Майорска, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 275 человек. Также на данном направлении противник лишился четырех боевых бронированных машин, четырех автомобилей, трех американских буксируемых гаубиц М777, советской самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». В районе Авдеевки российские военные уничтожили склад боеприпасов противника.

В Минобороны сообщили и о ситуации на Запорожском направлении. Там наши бойцы отразили две атаки противника в районе Работино. Западнее Вербового нанесено поражение живой силе и технике украинской бригады. На данном направлении суточные потери противника в личном составе превысили 145 человек. В ходе контрбатарейной борьбы поражены несколько буксируемых гаубиц: две американские М777, одна британская FH-70, три советские Д-30 и одна Д-20.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении в течение суток двух морских беспилотников ВСУ. В Минобороны сообщили, что аппараты были уничтожены в юго-западной части Черного моря.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.