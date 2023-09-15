Путин назвал чушью публикации о появлении добровольцев из КНДР в зоне СВО

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Сообщения о привлечении добровольцев из КНДР для участия в операции по защите Донбасса - полная чушь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Хочу сказать, что это чушь полная», - сказал глава Российского государства.

Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что в текущем году подписано 300 тысяч контрактов на службу в ВС РФ. Путин напомнил, что на днях назвал число в 270 тысяч человек, однако эти данные устарели.

Президент подчеркнул, что наши мужчины, воины, заключающие контракты, руководствуются патриотическими соображениями и готовы пожертвовать своей жизнью, защищая родную страну.