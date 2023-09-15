В Театре Вахтангова сообщили о смерти дочери актера Михаила Ульянова Елены

Дочь народного артиста СССР умерла у себя в квартире в Москве.

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Елена Ульянова, дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова, скончалась в возрасте 63 лет. Тело обнаружили в ее квартире в Москве. О трагедии сообщил «Звезде» директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Дочка народного артиста Советского Союза, в прежние годы руководителя Театра Вахтангова Михаила Ульянова скончалась в Москве у себя дома. Семья организует похороны, поминки... Думаю, это произошло вчера (14 сентября. - Прим. ред.), а сегодня ее нашли», - рассказал «Звезде» Крок.

Елена Ульянова родилась в 1959 году. Отец отговорил ее от актерской карьеры, и женщина стала работать художником-графистом, долгое время работала в газете «Аргументы и факты». Позже Елена заняла пост президент Благотворительного фонда имени Михаила Ульянова, где занималась помощью пожилым артистам.