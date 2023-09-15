Шойгу: совершенствование ВМФ позволяет отстаивать геополитические интересы РФ
Глава Минобороны также отметил, что за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями.
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Совершенствование Военно-морского флота России позволяет защищать интересы страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.
Глава Минобороны прибыл в Приморье, где проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда», находящемся в городе Большой Камень.
«Совершенствование Военно-морского флота позволяет нам отстаивать геополитические интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы», - сказал глава российского оборонного ведомства.