Более 100 военнослужащих десантировались с вертолета Ми-8 под Новосибирском

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Под Новосибирском прошли учения военнослужащих Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Более сотни бойцов выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8АМТШ.

При десантировании использовались парашютные системы Д-10. Прыжки выполнялись с высоты 1 000 метров. Перед посадкой в вертолет бойцы на земле прошли медосмотр и инструктаж, отработали прыжки и приземление. Занятия выполняются на площадке аэродрома Бердск Южный под Новосибирском.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 перевозит десантников и груз на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.