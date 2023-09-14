Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает Министерство обороны РФ.

В воздухе бомбардировщики находились около четырех часов. В оборонном ведомстве сопроводили сообщение видеокадрами полета. На видеозаписи запечатлены взлет Ту-95МС с аэродрома, его полет в небе, работа летчиков и посадка.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.