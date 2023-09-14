Главарь банды киллеров Гагиев приговорен к пожизненному заключению

Преступнику по прозвищу Джако вменяется множество правонарушений, в том числе убийства и создание преступных сообществ.

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Южный окружной военный суд приговорил главу одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако к пожизненному лишению свободы. Мужчине вменялось несколько статей УК РФ, в том числе убийства и создание преступного сообщества.

«Гагиев признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 1 ст. 209 УК РФ (3 эпизода) (создание трёх устойчивых вооруженных групп-банд), пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Приговором суда Гагиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Место заключения Гагиева не уточняется.

Как следует из материалов следствия, Гагиев организовал три преступных сообщества, на счету которых около 60 убийств. Среди жертв преступников - заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа. В 2014 году Джако был объявлен в международный розыск. Уже пять месяцев спустя его задержали в Австрии. Спустя четыре года преступник был экстрадирован в Россию и заключен под стражу.