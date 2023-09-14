Уфолог из Мексики принес «тела инопланетян» в местный конгресс

Два существа в похожих на гробы ящиках были презентованы уфологом Хайме Мауссаном: трехпалые, с длинной шеей и вытянутой без ушей головой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Весьма эффектная презентация в мексиканском Конгрессе: под «покровом тайны» в ящиках - мумии двух существ. Рост - не больше 70 сантиметров, удлиненная голова, а на руках - всего по три пальца. Мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан уверяет, что нашел инопланетян.

«Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции. По данным Национального автономного университета Мексики, который провел анализ углерода, возраст этих 14 существ - около тысячи лет», - заявил Хайме Мауссан.

Окаменевшие мумии были найдены еще шесть лет назад возле легендарного плато Наска в южном Перу. Якобы некий крестьянин обнаружил загадочные тела в пещере, местоположение которой до сих пор скрывается. Первую мумию взрослой женщины нормального человеческого роста назвали Марией, вторую, маленькой девочки, Вавитой. Тогда в Перу приехали исследователи со всего мира, в том числе и петербургский ученый Константин Коротков

«С моей, с научной точки зрения, никаких доказательств, что они откуда-то прилетели или их кто-то привез - нет. Хотя мы понимаем, что область Наска, где они были найдены, - это область таинственная, <...> там оставлены огромные геоглифы, которые видны только с воздуха», - рассказал «Звезде» доктор технических наук, профессор Константин Коротков.

Трехпалость, длинная шея, вытянутая голова без ушей - у тех, кто попытался воссоздать облик гуманоида «Марии» получилось нечто, совпадающее с нашими классическими представлениями об инопланетянах. Однако, некоторые эксперты-антропологи, изучив рентгеновские снимки мумий, пришли к выводу: существа собраны из фрагментов костей людей и обезьян, причем не очень умелыми руками. Другие ученые на основании тех же снимков допускают, что гуманоиды все-таки настоящие.

«Там было очень много разных аномалий, которые были неким образом исследованы. Исследования были странные: по типу кольцевидных ребер, странная форма черепа. Там много было вопросов. Честно говоря, я ждал, что за это время какие-то генетические исследования сделают и усилят. Возьмут материал в не полевых условиях, что будет проведено под эгидой правительства капитальное исследование с гистологическими срезами. Но пока мы это не видим», - поделился своим мнением со «Звездой» кандидат медицинских наук Дмитрий Галецкий.

Профессор Коротков в свою очередь добавил, что учеными доказано, в том числе и из СПбГУ, что это - не подделки, что «это реальные существа, анатомия которых отлична от анатомии известных нам существ, но это не куклы и не папье-маше, а это реальные биологические существа».

Дошло до того, что на Международном конгрессе исследования мумий был принят меморандум, где существа из Перу официально признаны подделкой. Да и сам автор сенсации, журналист Хайме Мауссан, уже был ранее обличен в мошенничестве, когда пытался выдать за пришельца мумию двухлетнего ребенка из музея. Но в этот раз выступая в мексиканском Конгрессе, он даже поклялся под присягой, что эти существа - точно инопланетяне

«Общественность имеет право знать о нечеловеческих технологиях и сущностях. Мы говорим о теме, которая объединяет человечество, а не разъединяет. Мы не одиноки в этой огромной вселенной и мы должны принять эту реальность», - заявил Хайме Мауссан.

Настойчивого уфолога слушали не только члены мексиканского правительства, но и американцы. В их числе ученые-астрофизики и бывший пилот ВМС США Райан Грейвс, который недавно выступал в Конгрессе, утверждая, что не раз наблюдал полеты НЛО.

В Штатах по инициативе президента Байдена даже создано особое «Ведомство по разрешению аномалий», а, значит, это не последнее «появление инопланетян» на публике.