Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет

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В Нижнем Новгороде смартфон загорелся прямо в руках школьника. И таких случаев с началом учебного года все больше. Причина - в банальном перегреве: современные игры требуют больших ресурсов. А их в дешевых смартфонах, которые зачастую и покупают детям, просто нет.

Смартфон загорается в руках у пятиклассника прямо во время урока в одной из гимназий Нижнего Новгорода. В итоге эвакуировать пришлось всю школу.

Случаи, когда гаджеты загораются в руках у детей стали происходить все чаще. Одна из причин наводнившие рынок телефоны ультрабюджетного класса. Стоят они менее 10-ти тысяч рублей, их зачастую родители и покупают своим детям, ведь если потеряет или разобьет не жалко. Однако когда такие устройства пытаются использовать, например, для игр, требующих от гаджетов серьезных характеристик, слабые процессоры выделяют слишком много тепла, и дешевый аккумулятор не выдерживает.

«Как правило, в этом виноваты сами люди которые небрежно относятся к своим устройствам. Первое и самое простое, если у вас вздулся аккумулятор, пользоваться им нельзя. Видите, что выпирает крышка, продолжаете заряжать продолжаете пользоваться. Вздутый аккумулятор - это основная проблема, почему они вспыхивают», - объясняет ведущий аналитик компании по изучению рынка мобильных телефонов Эльдар Муртазин.

Еще одна наиболее частая причина самовозгораний - некачественные, неоригинальные зарядные устройства, пауэр-банки, и активное пользование смартфоном во время зарядки.

«Вот в нашей практике встречаются случаи, клиент заряжает устройство неоригинальной зарядкой. Или скачек напряжения, и устройства горели. И вот такие вещи мы находили при диагностике. Вот, например, батарея от ноутбука, осталось чуть-чуть до того как она взорвется», - рассказывает мастер по ремонту смарт-техники Магомед Хункеров.

Загораются аккумуляторы из-за используемого в них лития. При коротком замыкании или контакте с влагой происходит химическая реакция и он воспламеняется. Достаточно повредить корпус батареи. Именно появление лития в составе аккумуляторов сделало их настолько огнеопасными. Ни один из менее пожароопасных материалов пока не может с литием конкурировать ни по емкости, ни по скорости зарядки.

«Литий горит при температуре близкой к 1400 градусам, можно прожечь даже бетон. И батареи, которые содержат литий, при нарушении ТБ могут взрываться с очень высокой температурой», - рассказала доцент кафедры химической энзимологии МГУ им. Ломоносова Ирина Ле-Дейген.

Избежать возгорания смартфона можно соблюдая несколько простых правил. Всегда стоит пользоваться только фирменными зарядными устройствами, если комплектное вышло из строя, новое лучше приобретать того же бренда. Не стоит перегружать смартфон требовательными приложениями и играми, если телефон греется, лучше хотя бы временно прекратить его использовать.