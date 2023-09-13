Профессор ВШЭ Карнеев объяснил сдержанную реакцию Китая на слова Подоляка

Эксперт также рассказал, что до начала СВО Китай достаточно активно действовал на Украине.

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Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев в беседе со «Звездой» прокомментировал требования Пекина разъяснений после слов советника президента Украины Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии.

«Китай считает себя очень важной страной, поэтому его сдержанные высказывания тоже входят в понимание собственной значимости, и то, что какой-то там даже не самый высокопоставленный деятель что-то сказал... Я не думаю, что по китайским понятиям это заслуживает какой-то очень сильной отповеди. Ну так снисходительно положено в таких случаях ответить, указав на соответствие реальности», - полагает Карнеев.

Профессор также рассказал, что до начала спецоперации Китай достаточно активно действовал на Украине, полагая, что это государство имеет транзитный потенциал и потенциал ВПК, сохранившийся еще со времен Советского Союза.

«С другой стороны, понятно, что у Пекина приоритетом были отношения с Россией, но все-таки Украина тоже воспринималась как важный партнер. Китай достаточно активно развивал отношения», - рассказал Карнеев.

Он также отметил, что Китай старается нащупать варианты урегулирования украинского конфликта, и китайские пользователи Интернета и СМИ активно следят за тем, что происходит на международной арене, и, в частности, за ситуацией на Украине.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин призвала советника президента Украины Михаила Подоляка «выработать правильное отношение». Накануне советник Зеленского заявил, что у Китая и Индии «слабый интеллектуальный потенциал», и обвинил их в получении выгод из-за украинского конфликта.