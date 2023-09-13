ПСБ предоставил новые льготы на покупку жилья молодым промышленникам на Дальнем Востоке

Промсвязьбанк ввел дополнительные льготы для молодых специалистов, которые работают в сфере промышленности на Дальнем Востоке.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Молодые специалисты российских промышленных предприятий Дальнего Востока смогут рассчитывать на дополнительные льготы при покупке жилья. Соответствующую программу запустили в Промсвязьбанке.

«Сегодня мы запустили очень серьезную программу по строительству жилья для молодых семей, молодых специалистов промышленных предприятий наших клиентов. Сейчас в работе порядка 2 000 квартир, до конца года еще 1 700 ожидаем, и подписаны соглашения более чем с 30 предприятиями», - заявила Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ.

Перспективная программа направлена на получение льготных цен на жилье для работников предприятий.

Одной из главных тем на дискуссионных площадках Восточного экономического форума является развитие кадрового потенциала на Дальнем Востоке. В текущем году потребность в специалистах в регионе оценивается в 140 тысяч человек. Почти половина приходится именно на промышленность.

Еще одна актуальная тема на форуме - инвестиции в условиях глобальных изменений. Как рассказала старший вице-президент ПСБ Вера Подгузова, банк активно развивает различные продукты в этом направлении. Специальную программу запустили для женщин, которые интересуются инвестициями. Аналитика показывает, что это очень перспективное направление.

«Женщины, как правило, по сравнению с мужчинами прибыль получают более стабильную, поскольку являются менее рисковым сегментом инвестиционной деятельности. Как правило, женщина работает в рамках инвестиционных продуктов для того, чтобы сохранить и накопить какую-то сумму, например, на текущие какие-то траты - это образование детей, улучшение жилищных условий, здоровье. На конкретные вещи по сравнению с мужчинами», - добавила Подгузова.

Напомним, с 10 по 13 сентября на Дальнем Востоке проходит Восточный экономический форум.