Сегодня исполнилось 70 лет со дня открытия главного здания МГУ

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Поточная аудитория номер два. Одна из самых больших в Главном здании МГУ и любимая у Екатерины Михайловны Лаптевой. 40 лет назад у студентки факультета геологии, а сейчас у научного сотрудника, именно здесь проходили лекции и семинары. А годами ранее - у ее мамы, которой посчастливилось оказаться в числе первых студентов, которые начали обучение в новом корпусе Московского государственного университета.

«Эти аудитории были оснащены даже кабинками для синхронного перевода специальными механизмами которые сейчас сохранились поднятие и опускание каких-то плакатов, карт», - рассказала научный сотрудник Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова Екатерина Лаптева.

Здесь все было по последнему слову техники по меркам 1953 года. Хотя изначально это казалось невероятным и невозможным - от проекта на бумаге, который предстояло воплотить в реальность всего за пять лет, до мифов и легенд, которые появились на свет вместе с фундаментом самой грандиозной из семи сталинских высоток. Построенный на месте, где, по советским заголовкам, были лишь рытвины да овраги, поражающий воображение небоскреб - главное здание МГУ - 70 лет назад впервые открыл двери для тысячи студентов со всего СССР.

Не только самая величественная из семи сестер, но и самая загадочная. По одной из легенд, при застройке столицы Сталин пользовался астрологической картой московского чернокнижника Якова Брюса. А тот назвал Воробьевы горы подходящим местом для получения тайных знаний. Ходили слухи, будто бы под землей установлены гигантские криогенные установки, замораживающие почву, ведь корпус университета решились строить на мягком грунте.

«Есть такая версия но как географ могу сказать - МГУ стоит на такой тектонической трещине и когда здесь хотели храм Христа спасителя строить ближе к Москве реке его не построили потому что оползневый берег. Здесь действительно был мощный фундамент много было залито бетона. Это все технология. Но какая конкретно не могу сказать. МГУ до сих пор стоит 70 лет», - рассказал доктор географических наук, профессор кафедры географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Бабурин.

Махина, которой не было равных, потрясала всю Европу. 240 метров над землей, 50 тысяч помещений, 40 тысяч тонн стальных каркасов. Новый корпус университета возводили всей страной. Вместе со строителями работали и студенты. Но рук катастрофически не хватало и для того, чтобы уложиться в сроки, привлекли политзаключенных. Ходила даже легенда, будто один из них, особо сообразительный соорудил из фанеры крылья и попытался спланировать со стройки в сторону Москва-реки.

«Настолько здесь много людей работало, было более 300 предприятий Советского союза, делали все для строительства, оборудования и декора этого здания. Выполнялось любое пожелание руководства университетом поскольку был Дан карт-бланш на деньги поэтому здание обошлось дороже всех остальных высоток», - рассказывает научный сотрудник Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова Екатерина Лаптева.

Одной из самых сложных задач было поднять на вершину шпиль со звездой весом в 12 тонн. Для этого внутри венчающей башни оборудовали специальную шахту и самоподъемные механизмы. Рубиновую звезду же, сделанную из того же стекла, что и звезды на Кремле, пришлось распилили на две части и заново собирать наверху. К слову, и эта конструкция, тоже окутана тайной.



Балкон с секретом - так еще называли смотровые площадки МГУ. По одной из версий, у советских спецслужб под шпилем были наблюдательные пункты и это не удивительно, ведь отсюда город виден как на ладони. Все центральные улицы, стратегические объекты и главные здания - именно с этих площадок было удобно за ними наблюдать.

Город в городе, в котором было все для комфорта студентов и преподавателей. Здесь была своя почта, парикмахерская, фотоателье, ремонт одежды, прачечная и даже отделение милиции. Все это сохранилось и сейчас.

Подробнее о том, как главное здание Московского государственного университета принимает студентов уже на протяжении 70-ти лет смотрите в материале Натальи Жадько.