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Польша отправила в ЕК ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна

Елизавета Егорова
18:08 12.09.2023
По словам премьер-министра Польши, украинское зерно представляет угрозу для сельскохозяйственного рынка страны.
Польша отправила в ЕК ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в Еврокомиссию ультиматум о продлении эмбарго на ввоз в страну украинского зерна. По его словам, в случае отказа Варшава возьмет ситуацию в свои руки.

«Я отправил ЕК ультиматум. Или 15 сентября продляется запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет», - заявил Моравецкий на брифинге.

Варшава пошла на ультиматум, чтобы защитить собственный сельскохозяйственный рынок. По словам премьер-министра, украинское зерно представляет для него существенную угрозу.

Ранее стало известно, что отношения между Киевом и Варшавой продолжают накаляться. Желание поляков запретить импорт украинского зерна вызвало недовольство в Киеве. В ответ Польша упрекнула соседа в неблагодарности.

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