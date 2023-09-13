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Председатель правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Елена Георгиева: «Наступило время достижений»

09:27 13.09.2023
Председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения «Союзмаш России» Елена Георгиева рассказала о поддержке проектов технологического суверенитета, о достижениях и перспективах развития опорного банка госкорпорации «Ростех» в новых экономических условиях.
Председатель правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Елена Георгиева: «Наступило время достижений»
© Фото: Пресс-служба Новикомбанка
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—Елена Александровна,в этом году Новикомбанку исполняется 30 лет. Что довелось пережить за эти годы?

—Эволюцию (смеется). Судите сами: в 1993 году, когда открылось первое отделение Новикомбанка, в стране насчитывалось две с половиной тысячи кредитных учреждений. Сегодня их почти в восемь раз меньше – всего 324 банка! Наш банк стал один из немногих, кто прошел все этапы становления рынка, преодолел трудности роста девяностых, нулевых и десятых. И все это время соответствовал высокому статусу опорного банка российской промышленности, поддерживая ключевые проекты федерального масштаба.

— «Пережить девяностые», наверное, было самым сложным?

— Времена выдались непростые, но мы ведь и сейчас сталкиваемся с множеством вызовов. Не бывает легких эпох! Правда, теперь у нас за плечами колоссальный опыт плюс доверие флагманов отечественной индустрии и поддержка акционера – госкорпорации «Ростех». Это вдохновляет браться за нетривиальные задачи и успешно их решать.

– О каких задачах идет речь?

—Мы не только участвуем практически во всех программах государственной поддержки, но и внедряем собственные, проводим профессиональную экспертизу и предлагаем широкий набор финансовых инструментов. Все решения индивидуальны для каждого предприятия, в том числе для высокотехнологичного бизнеса. «Идти в ногу со временем» –для нас не просто слова: мы постоянно развиваемся.

—Какие вызовы принимаете прямо сейчас?

—Как бы пафосно это ни звучало, сегодня на наших глазах закладывается фундамент новой модели экономического развития страны. Если в прошлом году много говорилось о времени возможностей, то сейчас, думаю, наступило время достижений. В приоритете, конечно, по-прежнему качественное и бесперебойное финансирование лидеров российской промышленности. Но не только! Мы открыты для других направлений деятельности: в прошлом году, например, первыми среди кредитных организаций направили свои предложения ответственным ведомствам по критериям таксономии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Если говорить упрощенно, то за счет снижения коэффициентов риска такие проекты смогут получить кредитование по сниженным ставкам на 0,5–1 пункт по сравнению с рыночным уровнем.

— Технологический суверенитет сейчас у всех на устах. Какие решения может предложить опорный банк «Ростеха» желающим отыграть эту карту?

—Мы помогаем предприятиям экономить средства и запускать новые инвестиционные проекты. Я уже упоминала про таксономию технологического суверенитета и структурной адаптации экономики–программу для проектов, которые соответствуют ее критериям, мы разработали в этом году. А в 2022-м за счет собственных доходов открыли собственные линейки льготного кредитования: здесь и банковские гарантии для гражданского авиастроения, и программа кредитования производства гражданских самолетов. Вы,наверное, знаете, что госкорпорация включает в себя около 800 научных и производственных объединений. Много это? Да, очень. Поэтому наша стратегия полностью синхронизирована со стратегией Ростеха. Мы как опорный банк определили для себя три главные ценности – люди, технологии, финансы.И теперь делаем все возможное для развития каждой.

—Достижение технологического суверенитета невозможно без участия малого и среднего бизнеса. Как работаете с этим сегментом?

—Он всегда в фокусе особого внимания! Сегодня на плечи таких предпринимателей легла дополнительная нагрузка по обеспечению непрерывности цепочек поставок. Наша миссия проста и ответственна – «взращивание клиента», помощь в развитии его бизнеса. В сегменте МСП все работает наглядно: маленькая компания постепенно становится средней, а некоторые вырываются и в крупный бизнес. В Новикомбанке таких примеров уже немало: росту способствуют открывшиеся рыночные ниши.

—Есть ли льготные программы для малого и среднего предпринимательства (МСП)?

—Конечно, и не одна. Более того, клиентам, работающим в кооперации с промышленностью, банк предлагает собственные специальные продукты и программы на преференциальных условиях. В частности, для субъекта МСП, участвующего в госзакупках, в банке действует программа, по условиям которой начисляются проценты на остаток средств на спецсчете. Сегодня ставка достигает 10,2%.

Мы также улучшили условия размещения свободной ликвидности для субъектов МСП и повысили доходность продукта по начислению процентов на неснижаемый остаток на расчетных счетах – «НСО с фиксированной ставкой». Теперь максимальная процентная ставка по этому продукту составляет 12,2% годовых. Таким образом предприниматели могут получить дополнительный доход по довольно высокой ставке.

— Проблемой «малышей», особенно начинающих, часто становится одобрение, вернее – неодобрение кредита. Как быть?

— Мы и к этому готовы (смеется). Новикомбанк участвует в программе«зонтичных» поручительств корпорации МСП. Она дает возможность предприятиям, у которых не хватает залога для получения финансирования, оформить кредит под поручительство корпорации.

Также мы сотрудничаем с региональными гарантийными организациями, структурируем кредитные сделки с использованием инструментов поручительств. Так что выход есть всегда: вместе мы его уж точно найдем.

—А как донести эту информацию до самих предпринимателей?

— Очень хороший вопрос! Исследования показывают, что лишь каждый четвертый из российских бизнесменов хорошо разбирается в финансовых продуктах. При этом большинство опрошенных понимает, что нужно уметь разрабатывать эффективные бизнес-стратегии и снижать риски. Значит, необходимо им эти навыки дать. Поэтому мы выделили развитие финансовой грамотности субъектов малого и среднего бизнеса в отдельное направление своей деятельности.

С клиентами-физическими лицами нам за долгие годы работы удалось наладить доверительный контакт, там финансовое просвещение работает хорошо. Этот опыт помог оперативно запустить курс по повышению компетенций предпринимателей.

— Что он собой представляет?

—Эксперты нашего банка подробно рассказывают о кредитных инструментах, которые пригодятся владельцу бизнеса на разных этапах роста предприятия, подкрепляя теорию примерами реальных кейсов. Подобные обучающие курсы стали частью деловой программы форума «Армия–2023».Кроме того, мы регулярно проводим мероприятия по повышению финансовой грамотности на предприятиях «Ростеха».

Министр обороны С.К. Шойгу и Председатель Правления Новикомбанка Е.А.Георгиева на Форуме «Армия-2023»<figcaption class=
© Пресс-служба Новикомбанка
Министр обороны С.К. Шойгу и Председатель Правления Новикомбанка Е.А.Георгиева на Форуме «Армия-2023»

—Форум завершился совсем недавно. Что нового он дал участникам?

—Нам – очень много. Новикомбанк подписал соглашения с предприятиями и организациями на общую сумму более 300 млрд рублей. Это рекордный показатель за все девять лет нашего участия в форуме. В основном все они направлены на достижение технологического суверенитета в авиа- и автомобилестроении, создании двигателей, медицине, фармацевтике, радиоэлектронике, приборостроении, информационных технологиях и телекоммуникациях.

— Какие из этих соглашений наиболее значимы?

—С холдингом «Швабе», развивающим производство отечественных машин скорой медицинской помощи. С Национальной иммунобиологической компанией – ведущим российским производителем вакцин. С МГТУ имени Баумана и консорциумом «Медицинская техника» –по работе в области импортозамещения и производства медицинской продукции. Банк также поддержит строительство областного родильного дома и диспансера фтизиатрии и инфекционных заболеваний в Магадане.

И все это – лишь небольшая часть интересных проектов, которые подарил нам форум.

—А есть кому с ними справляться? Сегодня много говорят о дефиците квалифицированных кадров, причем преимущественно узких технических специалистов и людей рабочих профессий.

—Наш акционер – «Ростех» – входит в тройку крупнейших работодателей страны: общая численность сотрудников госкорпорации достигает 600 тысяч человек. А если прибавить к ним штат предприятий-партнеров в рамках кооперации, то этот показатель превысит 1 млн. Поэтому подготовка квалифицированных кадров для крупнейшей промышленной Корпорации –не пустой звук. А значит, и для нашего банка тоже. Вот мы и уделяем особое внимание разработке программ поощрения и мотивации кадров. Для работников промышленных предприятий Новикомбанк совместно с акционером уже реализует льготную программу поощрения «Развитие».

— Что она дает сотрудникам?

—Наиболее востребованные работники компании, проявившие себя в производстве, в общественной деятельности или нуждающиеся в социальной поддержке могут получать банковские продукты и услуги по сниженным ставкам. Им также доступны льготные ставки по ипотеке, кредитам на образование или другие цели.

В числе тех, кто может претендовать на особые условия, –победители корпоративных премий и производственных конкурсов, работники, имеющие трудовые награды и поощрения, высокопрофессиональные молодые специалисты, а также участники боевых действий и сотрудники, чья деятельность связана с проведением военных операций. В дальнейшем мы планируем расширять условия программы.

— Как еще банк поддерживает работников корпорации?

—Мы разработали собственную программу льготной ипотеки для высококвалифицированных инженерных работников – по аналогии со льготной ипотекой для IT-специалистов. Но рассчитываем, что она в итоге покроет все специальности, способствуя дополнительной мотивации кадров!

Для сотрудников промышленности действует ряд льготных продуктов и специальных предложений банка, а зарплатным клиентам с 2018 года мы предоставляем социально-платежную карту работника «Ростеха».Как известно, эти карты дают доступ к социальным программам госкорпорации, количество которых постоянно растет. Кроме того, хочу напомнить, что по этой карте доступно бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков на территории России без ограничений по количеству операций.

—И напоследок, как водится, о планах: каким видите будущее банка?

—Будущее нам диктуется настоящим, в котором Новикомбанк – надежное финансовое плечо«Ростеха», заметный участник российского банковского сообщества, проверенный партнер крупнейших промышленных компаний и холдингов. Сегодня, прямо сейчас, мы сообща решаем важнейшую государственную задачу по достижению технологического суверенитета страны. И в будущем продолжим развивать технологическое лидерство во всех сферах финансового рынка: это основной элемент трансформационной модели экономики страны. Поэтому вперед смотрим уверенно.

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