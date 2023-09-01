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Десятки тысяч россиян поддались на фейк о необходимости отказа от биометрии

Ирина Елагина
Алина Пчелинцева
21:44 01.09.2023
На уловку мошенников поддались тысячи россиян. Только в Краснодарском крае за неделю приняли порядка 70 тысяч заявлений на отказ от биометрических данных.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Ажиотаж из-за подозрительных сообщений о необходимости отказа от сбора биометрических данных охватил всю страну. Люди устраивают столпотворения в МФЦ даже после крайней даты, указанной в интернет и смс-рассылке, которая в итоге оказалась фейком. Что происходит, и что же такое эта самая биометрия, разбиралась Алина Пчелинцева.

Толпы людей штурмуют многофункциональные центры Сочи. Очереди занимают с самого утра. В ожидании некоторые падают в обмороки. Но даже после этого очередь не покидают. Всем срочно понадобилось подать отказ от сбора биометрических данных.

Панику спровоцировала массовая рассылка в мессенджерах и по смс о необходимости прийти в МФЦ и написать отказ. Рассылка оказалась фейковой. Но до того, как это стало понятно, отделения МФЦ все больше и больше заполнялись людьми.

Отказаться от сбора биометрических данных можно в любой момент - ограничений по времени нет. И информация об этом уже появилась на стойках в МФЦ. А вот была ли вообще регистрация биометрии - это можно узнать, к примеру, на сайте Госуслуг. Зайти в свой профиль, нажать вкладку биометрия и все данные появятся на экране. Правда, сразу этого понятно не было. И в МФЦ пришлось сдерживать натиск.

«За неделю с 24-го августа до 31 числа в МФЦ Краснодарского края была колоссальна нагрузка. Нашими заявителями принялось порядка 70 тысяч заявлений на отказ от биометрических данных», - рассказала заместитель директора краевого МФЦ Екатерина Кукоба.

Ажиотаж прошел волной по всей России. Вот и челябинцы массово пошли скорее забирать свой голос и отпечатки пальцев из доступа. Не стали исключением и москвичи.

«Нет, ничего не слышала, но буду отказываться. А зачем? Мне это не нужно», - призналась одна из заявительниц.

Очереди в МФЦ в Татарстане Загадочная биометрия взбудоражила людей с невероятной силой, хотя сама по себе ничего опасного не несет.

«Обращаю внимание, что изображение лица, голос человека используется уже сейчас для открытия счетов в банке, для усиления личного кабинета на портале, других операций», - пояснила заместитель директора по развитию государственных услуг «Мои Документы»Татьяна Порецкова.

Собрать биометрию без ведома человека невозможно. И, как говорят юристы, подобными сообщениями мошенники просто хотят внести смуту в общество.

«Что касается тех людей, которые распространяют эту волную информации, точнее дезинформации, по поводу 31 августа, я считаю, что это вызвано желанием хайпануть на этой теме. Потому что все, что связано с персональными данными, с цифровыми рабством, с биометрическими данными - это вызывает острые дискуссии внутри общества», - рассказал юрист Андрей Пысенков.

Специалисты напоминают: единая биометрическая система - это отпечатки пальцев, сетчатка глаз, лицо, рисунок вен и голос. После удаления, получить услуги по ним будет невозможно. И возобновить доступ можно будет, только заново сдав биометрию.

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