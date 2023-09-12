Путин заявил, что Россия никогда не была колонизатором

Президент РФ привел в пример Африку, которой Россия помогала, в то время как Европа вывозила оттуда людей в клетках.

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Россия оказывала помощь другим странам и никогда не вела себя как колонизатор. При этом соперники нашей страны вели себя по-другому. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания VIII Восточного экономического форума.

«В чем главное - в том, что мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь, поддержать. А те страны, которые пытаются с нами соперничать, в том числе и сейчас, они как раз проводили совершенно другую политику», - заявил Путин.

Если оглянуться в прошлое, в отношения СССР с другими странами, то там все складывается в пользу нашей страны, отметил президент. Путин привел в пример Африку - в то время как Россия помогала африканским странам, европейские страны привозили оттуда людей, в том числе детей, в клетках и выставляли их напоказ.