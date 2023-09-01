Плохой слух, забывчивость, падения: политики в США властвуют, несмотря на возраст

Многие американские законодатели разменяли девятый десяток лет, есть даже отметившие 90-летний юбилей. Престарелый возраст властей вызывает недовольство в стране.

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Новый скандал в США спровоцировал преклонный возраст политиков, руководящих страной. После того, как лидер республиканцев сенатор Митч Макконнелл, переступивший в прошлом году порог своего 80-летия, не смог ответить журналистам. Он потерялся во время разговора с ними уже после первого вопроса, замерев и не реагируя на происходящее. Вернуть сенатора к реальности тщетно пытается его помощница.

«Сенатор, вы слышали вопрос? Переизбрание в 2026 году», - спросила она у Макконнелла.

Он ответил «Да» и в воздухе повисла долгая пауза. Его помощница попросила прощения, сказав, что им нужна минута. В итоге сенатор даже завершит пресс-конференцию, ответив еще на несколько вопросов. Как и в первом случае, их Митчу Макконнеллу в ухо едва не прокричит его помощница. Представители сенатора позже объяснят его состояние легким головокружением, хотя его охрана даже не стала вызывать скорую медицинскую помощь.

Данный состав Сената уже называют самым возрастным в истории США. Среди законодателей есть и те, кто отметил 90-летний юбилей. И они готовы на все, чтобы удержать власть в своих руках.

Один раз - случайность. Два - совпадение. Около полугода назад Макконнелл, рекордсмен по пребыванию на своем посту, уже оказывался в похожей ситуации. Тогда речь сенатора оборвалась на полуслове, возникла неловкая заминка. Но никого из собравшихся это не удивило. Когда молчать дальше становится уже просто неприлично, Митча Макконнелла все же уводят с пресс-конференции. Перед этим из вежливости поинтересовавшись, есть ли ему что добавить к уже сказанному.

В начале года у Макконнелла был инсульт, а в марте он получил сотрясение мозга и сломал ребра. После этого на несколько недель он даже взял вынужденный отпуск, но вскоре вернулся. В эфире CBS NEWS показывали кадры девятилетней давности, когда сенатор падает при попытке взойти на сцену.

О случившемся накануне на пресс-конференции спросили и Джо Байдена. Он назвал Макконнелла своим хорошим другом, несмотря на политические разногласия, и пообещал с ним связаться.

В феврале этого года Макконнеллу исполнился 81 год и он - рекордсмен по пребыванию на своем посту. Но и это не рекорд. Можно вспомнить спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Некогда третий по значимости человек в стране, она лишь недавно отошла от дел.

А 90-летняя Дайэнн Файнстайн продолжает трудиться. В последний раз, когда от нее потребовали сказать, поддерживает ли она законопроект, Файнстайн, видимо, также не расслышала. Вместо этого сенатор начала собственную речь. Прерывать ее также пришлось помощникам.

Подробнее о том, каков средний возраст американского сенатора и что о ситуации с престарелыми политиками думает скандально известный журналист Такер Карлсон смотрите в репортаже Константина Коковешникова.