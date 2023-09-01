Очевидец взрыва гранаты в Москве рассказала, что хлопок слышали в соседних домах

По словам женщины, все в шоке после взрыва в одной из квартир их дома.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жительница дома в Москве, где в одной из квартир вечером 1 сентября на гранате подорвался 19-летний парень, рассказала «Звезде» подробности трагедии.

По словам женщины, после взрыва в квартиру пошла соседка узнать, что случилось, и была в шоке от увиденного.

«Он лежал в коридоре без рук с кишками наружу», - рассказала очевидец Наталья.

Она пояснила, что звук взрыва был довольно сильным - было слышно во всех окрестных домах. Женщина также отметила, что, когда парня увезли на скорой, он был еще живой.

По данным Telegram-канала «112», пострадавший скончался в больнице. К расследованию инцидента подключились следователи СКР.