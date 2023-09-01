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Главному центру 12 Главного управления МО РФ вручили Боевое знамя

18:47 01.09.2023
Начальник Центра полковник Виктор Коршак заявил, что личный состав будет достойным продолжателем славных традиций 12 Главного управления. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Главному центру 12 Главного управления Минобороны России вручено Боевое знамя. Об этом сообщает МО РФ. 

Начальник 12 Главного управления МО РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников вручил Боевое знамя 1212 Главному центру 12-го ГУ МО РФ в десятую годовщину со дня его основания. 

«В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие Центра, командование и ветераны 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, а также другие почетные гости», - говорится в сообщении. 

Игорь Колесников в обращении к личному составу подчеркнул важность решаемых Центром задач и выразил уверенность, что военнослужащие Центра продолжат успешно выполнять поставленные задачи во благо Отечества. 

Начальник Центра полковник Виктор Коршак заявил, что личный состав будет достойным продолжателем славных традиций 12 Главного управления. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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