Песков заявил, что переговоры Путина с Эрдоганом пройдут 4 сентября в Сочи
Переговоры лидеров России и Турции состоятся в понедельник в Сочи.
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Переговоры президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в понедельник в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Действительно переговоры пройдут в понедельник [4 сентября], в Сочи, это будет середина дня», - сказал Песков.
Ранее в Кремле сообщили, что осенью у главы государства также планируются зарубежные поездки. По понятным причинам даты и места заранее не анонсировали.
При этом Путин отказался от поездки на саммит G20 в Индии. Это решение он объяснил расстановкой приоритетом - сейчас главным акцентом для главы государства является спецоперация.