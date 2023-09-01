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Песков заявил, что переговоры Путина с Эрдоганом пройдут 4 сентября в Сочи

Вероника Волосунова
12:59 01.09.2023
Переговоры лидеров России и Турции состоятся в понедельник в Сочи.
Песков заявил, что переговоры Путина с Эрдоганом пройдут 4 сентября в Сочи
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Переговоры президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в понедельник в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно переговоры пройдут в понедельник [4 сентября], в Сочи, это будет середина дня», - сказал Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что осенью у главы государства также планируются зарубежные поездки. По понятным причинам даты и места заранее не анонсировали.

При этом Путин отказался от поездки на саммит G20 в Индии. Это решение он объяснил расстановкой приоритетом - сейчас главным акцентом для главы государства является спецоперация.

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