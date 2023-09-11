Дипломат добавила, что западные страны еще «хлебнут горя» от Зеленского.

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Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что свертывание помощи Украине увеличит риски для Запада со стороны беженцев, доказывают нацистскую сущность киевского режима. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский для Запада - это COVID-23. Они еще хлебнут от него горя», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат также отметила, что подобные заявления Зеленского являются доказательством террористической реализации сущности режима Киева.

Ранее Владимир Зеленский сообщил об обещании западных стран поставить Украине больше ЗСУ Gepard. Украинский президент пообещал приложить все усилия для новых поставок средств противовоздушной обороны.