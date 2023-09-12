Топ-менеджер ПСБ Олег Минаев указал на важность проектов ОПК для Востока
Первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев рассказал «Звезде» о работе по переориентированию работы промышленности и оборонно-промышленного комплекса на Восток.
«На Востоке сосредоточены большие высокотехнологичные производства стран, которые являются лидерами в этих направлениях. Это Китай, Индонезия, Япония, Индия. Здесь сосредоточена мировая точка роста инноваций. Поэтому переориентация на этот регион правильная. Нам есть что предложить странам АТР, с учетом того, что тут находятся наши основные покупатели по военно-техническому сотрудничеству», - рассказал Минаев на полях Восточного экономического форума.
Минаев отметил, что российские образцы превосходят зарубежные по технологичности, качеству и спектру выполняемых задач. Поэтому они наиболее востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Банк ПСБ оказывает всестороннюю поддержку предприятиям ОПК на Дальнем Востоке. Особое внимание банк уделяет социально-ориентированным проектам, в том числе строительству жилья для сотрудников оборонных предприятий. Такие проекты реализуются в Арсеньеве, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.