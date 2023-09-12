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Топ-менеджер ПСБ Олег Минаев указал на важность проектов ОПК для Востока

Алексей Курильченко
11:50 12.09.2023
По словам Олега Минаева, Дальний Восток является сосредоточением технологических инноваций в промышленности, а усиление работы в этом регионе позволит наладить сотрудничество с восточными партнерами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев рассказал «Звезде» о работе по переориентированию работы промышленности и оборонно-промышленного комплекса на Восток.

«На Востоке сосредоточены большие высокотехнологичные производства стран, которые являются лидерами в этих направлениях. Это Китай, Индонезия, Япония, Индия. Здесь сосредоточена мировая точка роста инноваций. Поэтому переориентация на этот регион правильная. Нам есть что предложить странам АТР, с учетом того, что тут находятся наши основные покупатели по военно-техническому сотрудничеству», - рассказал Минаев на полях Восточного экономического форума.

Минаев отметил, что российские образцы превосходят зарубежные по технологичности, качеству и спектру выполняемых задач. Поэтому они наиболее востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Банк ПСБ оказывает всестороннюю поддержку предприятиям ОПК на Дальнем Востоке. Особое внимание банк уделяет социально-ориентированным проектам, в том числе строительству жилья для сотрудников оборонных предприятий. Такие проекты реализуются в Арсеньеве, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.

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