На «Уралвагонзаводе» объяснили, как западная техника помогает экспертам из РФ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

После осмотра западной техники, подбитой в ходе проведения СВО, у российских специалистов появились определенные наработки. Главным отличием наших машин от поставленных странами НАТО является обилие электроники в западных образцах. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил гендиректор АО «Концерн “Уралвагонзавод”» (ГК «Ростех») Александр Потапов.

«Конечно, есть определенные наработки. Но это классика вообще мировая. То есть посмотри, что у противника, учти это либо в своих (машинах), или сделай защиту. Поэтому, определенные наработки есть. Но очень много электроники, конечно, у них», - рассказал Потапов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Т-80БВМ, обновленный "Алеша"» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите, как после модернизации, вдохновленной СВО, изменился танк Т-80БВМ. Еще вы узнаете, как система наведения танка позволяет стрелять на ходу и почему самый быстрый танк также является одним из самых незаметных.