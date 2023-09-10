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На «Уралвагонзаводе» объяснили, как западная техника помогает экспертам из РФ

Владимир Расходчиков
14:19 10.09.2023
Осмотр и исследования подбитой военной техники противника - распространенное явление для получения новой информации и создании систем защиты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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После осмотра западной техники, подбитой в ходе проведения СВО, у российских специалистов появились определенные наработки. Главным отличием наших машин от поставленных странами НАТО является обилие электроники в западных образцах. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил гендиректор АО «Концерн “Уралвагонзавод”» (ГК «Ростех») Александр Потапов.

«Конечно, есть определенные наработки. Но это классика вообще мировая. То есть посмотри, что у противника, учти это либо в своих (машинах), или сделай защиту. Поэтому, определенные наработки есть. Но очень много электроники, конечно, у них», - рассказал Потапов.

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