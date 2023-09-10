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В России снова начнут производить танки Т-80

Владимир Расходчиков
10:43 10.09.2023
Танки Т-80 и его модификации отлично показали себя в боях в ходе проведения специальной военной операции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Российской Федерации готовятся к возобновлению производства танков Т-80 с нуля. Последние годы проходила модернизация и ремонт уже произведенных машин. На решение повлияла эффективность Т-80 в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» заявил гендиректор АО «Концерн “Уралвагонзавод”» (ГК «Ростех») Александр Потапов.

«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», - рассказал Потапов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Т-80БВМ, обновленный "Алеша"» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите, как после модернизации, вдохновленной СВО, изменился танк Т-80БВМ. Еще вы узнаете, как система наведения танка позволяет стрелять на ходу и почему самый быстрый танк также является одним из самых незаметных.

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