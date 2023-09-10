80 лет освобождению Донбасса: как повторяется история
Донбасс на этой неделе отметил 80 лет освобождения от немецко-фашистких захватчиков. Формально до конца всей Донбасской операции оставалась еще пара недель, но именно 8 сентября был освобожден Донецк - тогда Сталино. Фашисты были смяты и выброшены из города. Причем эта операция была проведена за рекордные 30 часов.
Как писал потом в мемуарах фельдмаршал Манштейн, отступление из Донбасса стало для немецкой армии «самой тяжелой операцией» в 1943-44 годах. Немцы не успевали вывозить боеприпасы, имущество и даже раненых.
В результате Донбасской наступательной операции советские войска разгромили 13 вражеских дивизий, в том числе две танковые. Стране был возвращен важнейший промышленный и угольный район. Выход советских войск на рубежи Днепра создал условия для дальнейшего освобождения правобережной Украины и Крыма.
80 лет назад здесь была неприступная цитадель. Катакомбы, защищенные от авиации и артиллерии, и несколько линий обороны. На вершине кургана - наблюдательный пункт 6-й армии вермахта. На подступах - ДЗОТы. 31 августа 1943-го немцы с Саур-Могилы бежали, навсегда оставив высоту победителям. Это действительно была победа.