В стране и мире 80 лет освобождению Донбасса: как повторяется история Алексей Самолетов Спустя десятилетия нашим солдатам вновь приходится очищать русскую землю от фашистов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Донбасс на этой неделе отметил 80 лет освобождения от немецко-фашистких захватчиков. Формально до конца всей Донбасской операции оставалась еще пара недель, но именно 8 сентября был освобожден Донецк - тогда Сталино. Фашисты были смяты и выброшены из города. Причем эта операция была проведена за рекордные 30 часов. Как писал потом в мемуарах фельдмаршал Манштейн, отступление из Донбасса стало для немецкой армии «самой тяжелой операцией» в 1943-44 годах. Немцы не успевали вывозить боеприпасы, имущество и даже раненых. В результате Донбасской наступательной операции советские войска разгромили 13 вражеских дивизий, в том числе две танковые. Стране был возвращен важнейший промышленный и угольный район. Выход советских войск на рубежи Днепра создал условия для дальнейшего освобождения правобережной Украины и Крыма. 80 лет назад здесь была неприступная цитадель. Катакомбы, защищенные от авиации и артиллерии, и несколько линий обороны. На вершине кургана - наблюдательный пункт 6-й армии вермахта. На подступах - ДЗОТы. 31 августа 1943-го немцы с Саур-Могилы бежали, навсегда оставив высоту победителям. Это действительно была победа. © ТРК «Звезда» Саур-Могила стала символом стойкости Донбасса. Именно здесь спустя почти четыре десятилетия после Великой Отечественной был воздвигнут памятник павшим. В 2014 году украинские неонацисты разрушили его. Здесь опять шли тяжелые бои - ополчение ЛДНР удерживало высоту под атаками численно превосходящей украинской армии. Решение восстановить монумент было принято по поручению Владимира Путина на деньги из специального президентского фонда. Тогда же решили расширить мемориальный комплекс - добавить памятники сегодняшним защитникам Донбасса. Новая часть мемориала на Саур-Могиле - памятник новым легендам. Погибшим разведчикам Семеновского батальона и ополченцу ДНР с позывным «Медведь» - командиру подразделения, защищавшего высоту и оставшегося на ней. Почтить память тех, кто стал достоин подвигов своих дедов, пришли их однополчане - те, кто сражался здесь же в 2014 году. «Участвовали в штурме. Заходили со Степановки. Сначала артподготовка, потом мы пошли. Уже позже, когда все взяли, уже мы были в Новоазовске, тогда уже осознали, что да, вот мы взяли все, и все красавцы. Впечатления, конечно, благие очень даже, приятно, что нас не забывают, о нас помнят», - рассказывает участник штурма Саур-Могилы 2014 года Дмитрий Онищенко. Восстановление Саур-Могилы стало для всех жителей Донбасса не просто важным - символичным актом. Люди здесь четко проводят параллели между тем, что происходило тогда, 80 лет назад, и тем, что происходит сейчас. И преклоняют головы перед памятью новых героев. Цифры - жестоки. Статистика - неумолима. Живых участников той войны, Великой Отечественной, в России осталось немного - чуть больше 26 с половиной тысяч. Участников Донбасского сражения - считанные единицы. 1943-й - наступление на Донецк, тогда еще Сталино. Тогда сержанту Василию Строчилову было 18, сегодня ему - 98. В сентябре во время наступления под Артемовском 18-летний сержант Василий Строчилов захватывает немецкий окоп, и тут же его накрывает вражеским снарядом. Контузия и тяжелейшее ранение. Руку фактически оторвало. О ветеранах той войны и о сражениях с новыми фашистами - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой». Экспертное мнение и аналитика