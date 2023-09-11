Танкостроители показали возможности Т-80 при движении без гусеницы

Потеря гусеницы танком Т-80 в ходе боя не станет препятствием для экипажа машины и он сможет отойти в безопасное место для ее замены.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Танк Т-80 может проехать без гусеницы расстояние достаточное для того, чтобы уйти из-под атаки противника в безопасное место. Это доказал эксперимент, показанный в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». С Т-80 специально сбили одну гусеницу и посмотрели, как машина будет себя вести при движении по грунту. Официальный представитель «Омсктрансмаша» признался, что впервые проводит такой эксперимент.

«Это мы делаем для того, чтобы показать, что танк даже без гусеницы может двигаться вперед. Сколько-то метров пройдет. Это позволит сохранить жизнь экипажу, сохранить машину, уйти из-под обстрела. Это, получается, метры жизни», - сказал специалист.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Т-80БВМ, обновленный "Алеша"» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите, как после модернизации, вдохновленной СВО, изменился танк Т-80БВМ. Еще вы узнаете, как система наведения танка позволяет стрелять на ходу и почему самый быстрый танк также является одним из самых незаметных.