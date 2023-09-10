Журналист, режиссер и педагог: Алексей Самолетов отмечает юбилей

Звезда Самолетова как тележурналиста взошла в 1992 году, когда он впервые отправился в зону боевых действий.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Обозреватель телеканала «Звезда», легенда отечественной журналистики Алексей Самолетов отмечает юбилей - ему исполнилось 60 лет. Его работа всегда отличала объективность. Обоняние и необыкновенная харизма в купе с великолепной памятью и звучным поставленным голосом – секрет его пронзительных, порой щемящих душу репортажей.

«Это дар не только человека, но и журналиста-профессионала, он не просто слышит информацию, он ее слушает, понимает и пропускает через себя. Алексей из этой категории журналистов, которые пропускают и отчасти разделяют с человеком его боль. Он не равнодушный человек», - заявил военкор телеканала «Россия-24» Антон Степаненко.

Звезда Самолетова как тележурналиста взошла в 1992 году, когда Алексей впервые отправился в зону боевых действий в объятый гражданской войной Таджикистан.

Его оператор не вынес ужаса происходящего и после первой же съемки вернулся обратно. Алексей остался в Таджикистане один на полтора года, работая и как корреспондент, и как оператор. Не боясь говорить правду, он заслужил уважение обеих сторон конфликта, что дало ему возможность работать и с правительственными войсками, и в лагере моджахедов, сохраняя нейтралитет.

«Меня очень поразило его хладнокровие, понимаешь. Симпатичный человек, симпатичный душой, его отношение к людям....Я не видел ни разу, чтобы он кричал, голос поднял на кого-то», - поделился воспоминаниями оператор Пятигорской студии телевидения в 90-е годы Николай Аванесян.

В 1995 году, когда банда Басаева захватила больницу в Буденновске, он первым вызвался лететь на место событий. Для него работа в зоне конфликта всегда была возможностью помочь людям, и когда главарь террористов вызвал его к себе, Самолетов решил воспользоваться моментом и предложил обменять себя на заложников.

«Времени на размышления не было, нужно было принимать решение. Поскольку меня туда лично звали, и я сказал, что я сейчас просто ухожу и потом вернусь. Я предлагаю сейчас ситуацию, опять же, здесь стоят мои друзья, ребят, поймите, ситуация аховая, давайте так, я готов туда пойти, кто со мной? Шаг вперед, и вместе со мной выходит 18 человек», - вспоминает Самолетов.

Террористы согласились на условия журналистов, тогда удалось спасти 1100 человек. Нигде в мире ни до, ни после не удавалось освободить такое количество заложников. Уже по дороге в Чечню в автобусах журналистам удалось выяснить схемы снабжения боевиков и источники финансирования. Именно за возможность влиять на происходящее Алексей полюбил журналистику.

«Журналистика – абсолютно действенная история. Мы спасли людей, мы выяснили каналы нелегальной переправки оружия, через кого, как, каким образом, мы закрыли этот канал», - отмечал Самолетов.

Оправдывая свою фамилию, Самолетов является признанным профессионалом в области авиации. Вместе с операторами-испытателями Сергеем Викулиным и Сергеем Жадовским, он проделал колоссальную работу по структурированию программы «МосАэрошоу», в результате чего, и появился МАКС.

Отдельное место в жизни Алексея Самолетова занимает космос. Он и сам тренировался в Центре подготовки космонавтов. Один из немногих, он без проблем перенес испытание центрифугой и «параболу Кеплера», позволяющую создать кратковременный режим невесомости.

«На полном серьезе мне предложили полететь, на что я сказал: “Ребята, какой нафиг космос, у меня Чечня. Летайте в ваш космос сами, я работаю на войне”. Мне сказали: “Самолетов, ты дурак”», - рассказал журналист.

Десятки документальных фильмов о лунной программе, об орбитальных станциях, в том числе «Битва за «Салют» - космический детектив, который лег в основу одной из самых трогательных отечественных картин о покорителях космоса – «Салют-7». Абсолютно любую тему Алексей способен превратить в шедевр. Его сюжет о домиках для уток – яркое тому подтверждение.

«Я увидел в эфире совершенно фантастическую картину, человек берет в руки домик для уток, для водоплавающих. Начинает крутить в руках...Так вот собрать все внимание телезрителя и все это сконцентрировать на себе, ну это просто гений», - сказал корреспондент телекомпании НТВ Алексей Ивлиев.

Оставаясь в профессии, Алексей Эдуардович ведет и преподавательскую работу. О чем кино? И чем удивлять будете? Вот, два главных вопроса, ответы, на которые его студенты ищут на каждом занятии. Их приглашают на работу еще на третьем курсе, причем, борьбу за них ведут ведущие издания и федеральные каналы.

Актер, режиссер, сценарист, журналист и педагог - это лишь малая часть талантов Алексея Самолетова. Главной его чертой, все, кто хоть немного с ним знаком, называют порядочность. А еще он невероятно отзывчивый человек, к нему можно обратиться по любому вопросу и он никогда не откажет в помощи.