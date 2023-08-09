В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NYT: ОАЭ все чаще сотрудничают с Москвой и Пекином вопреки интересам США

Анна Назайкина
08:06 09.08.2023
Издание отмечает, что укрепление связей Эмиратов с конкурентами Соединенных Штатов говорит о будущем ослаблении позиций Вашингтона.
NYT: ОАЭ все чаще сотрудничают с Москвой и Пекином вопреки интересам США
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

ОАЭ все чаще выбирают не ориентироваться на Вашингтон в своем внешнеполитическом курсе, при этом государство ведет активное сотрудничество с Москвой и Пекином. Такое утверждение содержится в материале The New York Times.

Газета обратила внимание на то, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян за последний год дважды совершил визит РФ и встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, планируются первые в истории совместные учения военно-воздушных сил Эмиратов и Китая.

«Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнером, все чаще предпочитает следовать собственным путем», - констатирует NYT.

По мнению автора статьи, укрепление связей ОАЭ с конкурентами Соединенных Штатов говорит о будущем ослаблении позиций Вашингтона.

Напомним, последний раз президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов встречались на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:07 В стране и мире
Суд наложил новый арест на имущество и счета Блиновской
05:09 В стране и мире
В Японии отменили около 350 авиарейсов из-за тайфуна «Канун»
04:23 Армия
В Минобороны РФ рассказали о пресеченной атаке украинских БПЛА в Подмосковье
05:20 Армия
Видео
Бойцы группировки «Центр» сорвали шесть атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях
04:08 В стране и мире
В ЕС объяснили, почему не смогут дать Украине гарантии безопасности
Популярное
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
К Земле 23 августа максимально приблизится потенциально опасный астероид
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне
Shot: Лада Дэнс с трудом дышит и почти не говорит после операции
Видео
Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО
Видео
Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.