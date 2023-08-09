NYT: ОАЭ все чаще сотрудничают с Москвой и Пекином вопреки интересам США

Издание отмечает, что укрепление связей Эмиратов с конкурентами Соединенных Штатов говорит о будущем ослаблении позиций Вашингтона.

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ОАЭ все чаще выбирают не ориентироваться на Вашингтон в своем внешнеполитическом курсе, при этом государство ведет активное сотрудничество с Москвой и Пекином. Такое утверждение содержится в материале The New York Times.

Газета обратила внимание на то, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян за последний год дважды совершил визит РФ и встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, планируются первые в истории совместные учения военно-воздушных сил Эмиратов и Китая.

«Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнером, все чаще предпочитает следовать собственным путем», - констатирует NYT.

По мнению автора статьи, укрепление связей ОАЭ с конкурентами Соединенных Штатов говорит о будущем ослаблении позиций Вашингтона.

Напомним, последний раз президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов встречались на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года.