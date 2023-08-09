Байден попросит у Конгресса дополнительно более $10 млрд для Украины

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Президент США Джо Байден в четверг 10 августа собирается запросить у Конгресса дополнительно более $10 млрд на помощь Украине. Об этом сообщило издание Politico с ссылкой на источники.

В издании добавили, что Байден также планирует получить средства на помощь Тайваню и на оказание необходимой поддержки при стихийных бедствиях.

Сообщается, что подобный запрос Байдена встретит неоднозначную реакцию в Конгрессе, где ряд консерваторов сохраняют «глубокий скептицизм» в отношении продолжения финансирования Киева без предоставления подробного отчета о том, как используются направляемые в Украину средства.

Напомним, только с начала этого года военная помощь из США Украине достигла $7,2 млрд грантовых средств. Всего с февраля 2022 года Вашингтон предоставил стране около 43 млрд долларов.