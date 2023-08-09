Семь минут смерти: как хирург придумал метод спасать тяжелораненых пациентов в зоне СВО

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Это первые самостоятельные шаги Дмитрия Минаева после долгого лечения и нескольких сложнейших операций. Три месяца назад командир взвода мотострелков при выполнении боевого задания получил серьезное ранение.

«Сам взрыв я не помню. Был полностью в сознании. Помню, что, я упал. Когда упал, не почувствовал ни рук, ни ног. Такое ощущение, что голова от всего тела была отсечена», - рассказывает Дмитрий.

Дмитрий Минаев попал в операционную госпиталя в зоне СВО. У него была перебита бедренная артерия, сильная кровопотеря. Военный хирург Виктор Рева решает прибегнуть к методу перфузии - запускает искусственное кровоснабжение, восстанавливает поступление кислорода в ткани и в итоге спасает ногу пациента.

«Протезировали - из левой ноги в правую заменили. Вставили кусок сосуда, где артерия была повреждена. Плюс кровоснабжение - с паховой области в ногу. Мне очень повезло с этим, я очень благодарен за это. Потому что если бы операция прошла после суток, большая вероятность, что ноги бы не было - мне бы ее отсекли», - говорит Дмитрий.

Хирурги Военно-медицинской академии - первые в мире, кто научился спасать тяжелораненых пациентов при помощи технологии восстановления кровоснабжения, где аппарат экстракорпоральной оксигенации выступает в роли искусственного сердца.

«Вообще длительные операции в условиях передовой хирургии - они не рекомендованы. Нужно делать что-то просто, быстро. Ноу-хау в том, что с помощью перфузионных технологий можно создать кровоток в любом органе, ткани», - рассказывает Виктор Рева, автор технологии, замначальника кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Вся аппаратура для изолированной перфузии органов - отечественного производства. И настолько компактная, что может поместиться даже в обычном рюкзаке.

Разработанный петербургскими хирургами метод не требует сложного оборудования и условий высокотехнологичных операционных. Он позволяет спасать жизни даже в зоне боевых действий, в полевых госпиталях.

Технология, успешно опробованная в зоне специальной военной операции, стала основой для серьезной научной работы. Ее результаты будут представлены на всемирном конгрессе военных хирургов.

«Она позволяет действительно стабилизировать и предотвратить ампутации тех поврежденных конечностей, которые раньше бы подлежали ампутации. Сейчас мы боремся и спасаем их», - говорит Евгений Крюков, начальник Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова.

Первым спасенным при помощи уникального метода стал Владимир Белецкий. Он отправился на СВО добровольцем. Когда вел свой взвод на штурм вражеского опорника - попал под пулеметную очередь. На операционном столе - остановка сердца, 7 минут в состоянии клинической смерти. Обычно и после 5 минут человека уже не спасти. Но хирург Виктор Рева вытащил его с того света.

«Почувствовал удивление, когда он встал у нас на столе. Сердце завелось, рука жизнеспособна. Мы справились с основными повреждениями», - рассказывает Виктор Рева.

Владимир Белецкий сам с трудом верит в случившееся.

«Вы представляете, когда остановка сердца произошла, он за 7 минут вот это все подключал, разрезал, вставлял все эти баллоны, трубки. Насколько это профессиональный человек», - говорит.

У Владимира двое сыновей. Старший - Виктор - настолько впечатлился подвигом врачей, спасших отца, что решил стать как они - военным хирургом.

«Я прям проникся всей этой темой. Пришел домой, много разбирал термины, которые я не знал. И полностью, в принципе, разобрался, как работает это устройство, как это происходит все», - говорит Виктор.

Владимир Белецкий уже почти восстановился после тяжелого ранения и намерен вернуться на СВО. Туда же скоро снова отправится и военный хирург Виктор Рева - чтобы спасать жизни, применяя свой метод там, где это нужнее всего: на передовой.