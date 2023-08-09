Маскировка, трофеи и язык как оружие: как работают разведчики ЦВО в зоне спецоперации

Разведчики на Краснолиманском направлении «подсветили» вражеские цели для наших бронегрупп. БМП и танки Т-72Б3 уничтожили украинские позиции в лесопосадках. При зачистке окопов противника нашлось немало интересных трофеев - разумеется, западного производства.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Выдвигаемся в район выполнения боевой задачи вместе с разведчиками ЦВО. В дороге будем недолго. Когда до точки останется несколько километров, техника не понадобится. Разведчики будут передвигаться пешим порядком.

Бронеавтомобили в местном лесу будут заметны. Хоть это и тыл, к позициям противника нужно подходить максимально осторожно. Поэтому моторы «Тигров» глушат, запускают дрон. Командир дает указания. Общаются разведчики только на родном языке - на случай, если противник перехватит переговоры.

«Мы используем наш родной язык как основное средство связи. В общем - как оружие», - говорит командир разведывательной группы с позывным «Ачинск».

Несмотря на то что до украинских окопов отсюда километры, разведчики начинают движение только так: переставляя каждую ногу с пятки на носок. Лишний раз шуметь в лесу не стоит.

Каждое движение отточено. Нагрузки привычные. Автоматы, пулеметы, гранатометы и боеприпасы - все несут на себе. Главная задача - установить координаты для нанесения точных ударов по противнику огневыми подразделениями.

Стрельба в движении прямой наводкой, потом фланговая стрельба - так наши танки Т-72Б3 при поддержке БМП-2 разносят укрепления противника на Краснолиманском направлении. Благодаря разведке точно известно, в каком квадрате лесного массива укрываются украинские националисты. Первой удары по позициям боевиков нанесла артиллерия. Но за блиндажами продолжают пристально следить. Любая попытка противника бежать обречена на провал.

«Сегодня взяли оружие в их блиндаже. Украинское, наверное, давно закончилось. Оружие видите - одноразовое. Нашими РПГ стрелять можно всю жизнь. Ленты с завода идут одноразовые. Они стреляют ленту и сразу выкидывают. А наши пулеметы - мы ленту забираем с собой, заново все заряжаем и пускаем в ход», - рассказывает разведчик-стрелок с позывным «Балу».

Все оружие, что находят на украинских позициях наши разведчики, старое. Например, эти пулеметы на вооружении у американцев c конца 1970-х.

«ПКМ, “Печенеги” - они намного лучше и проще и в использовании, и в обслуживании, и по весу. Наши более мобильные пулеметы», - говорит разведчик с позывным «Азимут».

Из каких стран поставлено оружие, догадаться не сложно, достаточно просто прочитать надписи.

Разведка всегда должна знать, в каком квадрате сосредоточены украинские подразделения и куда перемещаются. Наши бойцы скрытно занимают позиции на наблюдательных пунктах. На выполнение задачи может уйти несколько суток.

«Черный чай с сахаром постоянно нам помогает. Так как с сахаром - быстро нас восстанавливает. И голода так не будет. Мы сколько наблюдали - по противнику видно, что они что-то употребляют. Один даже может к нам приползти ночью - мы такие картины наблюдали. Мы когда его в плен брали, он просто не понимал, что и где, что он делает», - говорит снайпер с позывным «Муха».

Наши разведчики всегда готовы ко всему. Многие - с боевым опытом, полученным в других спецоперациях. Случайных здесь нет, только свои.