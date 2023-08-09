В стране и мире МВТФ Армия-2023 «Звезда» на форуме «Армия-2023» проведет круглый стол о технологиях в инфосфере Сергей Лебедев Его участники обсудят вопросы безопасности в информационной среде и способы противодействия информационно-психологическим операциям противника. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Телерадиокомпания «Звезда» в рамках деловой программы международного военно-технического форума «Армия-2023» проведет круглый стол «Технологии в инфосфере: идейно-ценностные аспекты глобального противостояния и безопасность на внутреннем контуре». В ходе него обсудят вопросы безопасности в информационной среде и способы противодействия отработанным механизмам информационно-психологических операций противника. По итогам мероприятия планируется принятие резолюции с предложениями по разработке и внедрению мер правового, организационного характера для органов государственной исполнительной и законодательной власти. В качестве спикеров круглого стола выступят: 1. Ильницкий Андрей Михайлович – советник Министра обороны России, действительный государственный советник РФ 3-го класса; 2. Щипков Александр Владимирович - ректор Российского православного университета, советник председателя Государственной думы, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, общественный деятель, политолог, публицист и политический философ; 3. Павлова Маргарита Николаевна – сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, член комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ; 4. Николаев Николай Петрович – депутат Государственной думы, профессор Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики»; 5. Рыжова Евгения Юрьевна – советник генерального директора по научно-техническому развитию ФГУП «Главный радиочастотный центр»; 6. Мухин Алексей Алексеевич – генеральный директор Центра политической информации, педагог, публицист и политолог; 7. Яновский Олег Сергеевич – преподаватель кафедры политической теории МГИМО МИД России, политический консультант; 8. Щипков Василий Александрович – директор Русской экспертной школы, преподаватель МГИМО МИД России, кандидат философских наук; 9. Игумен Виталий Уткин – секретарь Архиерейского совета Ивановской митрополии; 10. Соин Дмитрий Юрьевич – профессор, кандидат социологических наук, ректор Европейского института JUSTO; 11. Ямбулатова Инна Николаевна – руководитель экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства; 12. Хасьминский Михаил Игоревич - руководитель Центра кризисной психологии, заместитель председателя Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний России. Модератором круглого стола станет руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда», ведущая и журналист Анна Шафран. Соорганизатором дискуссии выступит Российский православный университет святого Иоанна Богослова. Представители средств массовой информации, аккредитованные на международный военно-технический форум «Армия-2023», могут принять участие в качестве слушателей без предварительной аккредитации. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке. Экспертное мнение и аналитика