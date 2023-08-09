«Звезда» на форуме «Армия-2023» проведет круглый стол о технологиях в инфосфере
Телерадиокомпания «Звезда» в рамках деловой программы международного военно-технического форума «Армия-2023» проведет круглый стол «Технологии в инфосфере: идейно-ценностные аспекты глобального противостояния и безопасность на внутреннем контуре».
В ходе него обсудят вопросы безопасности в информационной среде и способы противодействия отработанным механизмам информационно-психологических операций противника.
По итогам мероприятия планируется принятие резолюции с предложениями по разработке и внедрению мер правового, организационного характера для органов государственной исполнительной и законодательной власти.
В качестве спикеров круглого стола выступят:
1. Ильницкий Андрей Михайлович – советник Министра обороны России, действительный государственный советник РФ 3-го класса;
2. Щипков Александр Владимирович - ректор Российского православного университета, советник председателя Государственной думы, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, общественный деятель, политолог, публицист и политический философ;
3. Павлова Маргарита Николаевна – сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, член комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ;
4. Николаев Николай Петрович – депутат Государственной думы, профессор Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики»;
5. Рыжова Евгения Юрьевна – советник генерального директора по научно-техническому развитию ФГУП «Главный радиочастотный центр»;
6. Мухин Алексей Алексеевич – генеральный директор Центра политической информации, педагог, публицист и политолог;
7. Яновский Олег Сергеевич – преподаватель кафедры политической теории МГИМО МИД России, политический консультант;
8. Щипков Василий Александрович – директор Русской экспертной школы, преподаватель МГИМО МИД России, кандидат философских наук;
9. Игумен Виталий Уткин – секретарь Архиерейского совета Ивановской митрополии;
10. Соин Дмитрий Юрьевич – профессор, кандидат социологических наук, ректор Европейского института JUSTO;
11. Ямбулатова Инна Николаевна – руководитель экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства;
12. Хасьминский Михаил Игоревич - руководитель Центра кризисной психологии, заместитель председателя Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний России.
Модератором круглого стола станет руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда», ведущая и журналист Анна Шафран. Соорганизатором дискуссии выступит Российский православный университет святого Иоанна Богослова.
Представители средств массовой информации, аккредитованные на международный военно-технический форум «Армия-2023», могут принять участие в качестве слушателей без предварительной аккредитации. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.