МО РФ сообщило об улучшении тактического положения на Купянском направлении

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Минобороны России сообщило о наступательных действиях штурмовых отрядов на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», - заявил он.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил об отражении шести украинских атак и контратак в районах Новоселовского и Маньковки.

Конашенков озвучил суточные потери украинской стороны на Купянском направлении. По его словам, потери противника в живой силе составили до 75 человек. Также уничтожены несколько единиц военной техники, включая польскую САУ Krab и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинской техники FPV-дронами на Запорожском направлении. Операторы беспилотников выявляют украинские бронеавтомобили, бронетранспортеры и автомобили повышенной проходимости, после чего по ним наносятся удары.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.