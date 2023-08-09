В Донецке от украинского обстрела погибла маленькая девочка
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели маленькой девочки в Донецке в результате украинского обстрела.
«В Петровском районе Донецка в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом погибла маленькая девочка. По предварительным данным, еще два человека получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - написал Пушилин в своем telegram-канале.
Уточняется, что спасатели продолжают разбор образовавшихся завалов. К месту проведения поисковых работ, в Петровский район, дополнительно направлены две группы кинологических работ.
По словам Дениса Пушилина, с самого утра под украинскими обстрелами находятся Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, а также Горловка. При этом в Киеве ранен один человек.
Также сообщается о повреждении шести жилых домов в Донецке и Горловке. Еще в Горловке повреждена школа.
Всего же на данный момент украинские боевики выпустили 163 боеприпаса. Помимо реактивной артиллерии, по населенным пунктам ДНР применялись снаряды ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров, в том числе, и кассетные.