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В Донецке от украинского обстрела погибла маленькая девочка

Тимур Шерзад
14:38 09.08.2023
Спасатели продолжают разбирать завалы. Дополнительно к месту проведения поисковых работ направлены две группы кинологических работ.
В Донецке от украинского обстрела погибла маленькая девочка
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели маленькой девочки в Донецке в результате украинского обстрела. 

«В Петровском районе Донецка в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом погибла маленькая девочка. По предварительным данным, еще два человека получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - написал Пушилин в своем telegram-канале. 

Уточняется, что спасатели продолжают разбор образовавшихся завалов. К месту проведения поисковых работ, в Петровский район, дополнительно направлены две группы кинологических работ. 

По словам Дениса Пушилина, с самого утра под украинскими обстрелами находятся Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, а также Горловка. При этом в Киеве ранен один человек. 

Также сообщается о повреждении шести жилых домов в Донецке и Горловке. Еще в Горловке повреждена школа. 

Всего же на данный момент украинские боевики выпустили 163 боеприпаса. Помимо реактивной артиллерии, по населенным пунктам ДНР применялись снаряды ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров, в том числе, и кассетные. 

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