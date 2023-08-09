Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России со стороны НАТО требуют реагирования
© Фото: ТРК «Звезда»
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Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России со стороны НАТО требуют реагирования
© Фото: ТРК «Звезда»
Экспертное мнение и аналитика
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