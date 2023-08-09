Прокуратура контролирует установление обстоятельств взрыва в Сергиевом Посаде
По предварительным данным, взрыв произошел на складе пиротехнических изделий.
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Прокуратура Московской области контролирует установление обстоятельств взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«По предварительным данным, сегодня на территории предприятия, расположенного на пр. Красной Армии в г. Сергиев Посад, произошел взрыв на складе пиротехнических изделий», - говорится в сообщении.
Уточняется, что по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте работает Сергиево-Посадский городской прокурор Александр Дроняев.
Ранее сообщалось, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел в ангаре 40х40 метров.