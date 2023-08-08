Мятежники в Нигере назначили нового премьер-министра
По сообщениям государственного телевидения RTN, военные, пришедшие к власти в Нигере, назначили на пост премьер-министра страны бывшего министра финансов Нигера экономиста Али Махамана Ламина Зейна.
«Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, постановляет, что господин Ламин Зейн Али Махаман назначается премьер-министром», - говорится в заявлении мятежников, зачитанном в эфире.
Как передает издание ActuNiger, новый премьер Нигера также в настоящее время является представителем Африканского банка развития в столице Чада Нджамене.
Напомним, накануне 7 августа мятежники также объявили о закрытии воздушного пространства страны. Ранее Италия и Франция сообщили об организации эвакуационных рейсов для своих граждан из Нигера.