В стране и мире Мятежники в Нигере назначили нового премьер-министра Елизавета Кондрикова Новым премьером страны стал бывший министр финансов. © Фото: Djibo Issifou, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: По сообщениям государственного телевидения RTN, военные, пришедшие к власти в Нигере, назначили на пост премьер-министра страны бывшего министра финансов Нигера экономиста Али Махамана Ламина Зейна. «Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, постановляет, что господин Ламин Зейн Али Махаман назначается премьер-министром», - говорится в заявлении мятежников, зачитанном в эфире. Как передает издание ActuNiger, новый премьер Нигера также в настоящее время является представителем Африканского банка развития в столице Чада Нджамене. Напомним, накануне 7 августа мятежники также объявили о закрытии воздушного пространства страны. Ранее Италия и Франция сообщили об организации эвакуационных рейсов для своих граждан из Нигера. Экспертное мнение и аналитика