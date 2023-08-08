Пентагон: США не планируют вывод своих военных из Нигера

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что Вашингтон сосредоточен на дипломатическом разрешении ситуации в Нигере.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил на брифинге о том, что в США на данный момент не собираются организовывать вывод своих военных из Нигера. Стенограмма его беседы с журналистами опубликована на сайте Министерства обороны США.

«В данный момент я не отслеживаю никаких запросов о выводе военных США из страны», - сказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что Вашингтон «по-прежнему сосредоточен на дипломатическом решении» ситуации в Нигере и на защите своих сил в стране.

Напомним, что 7 августа мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны. Ранее в начале августа Италия и Франция организовали эвакуационный рейс из Нигера для своих граждан.