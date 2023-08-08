Конец «франсафрики»: на что указывают перемены на Черном континенте

Эпоха влияния Франции в Африке ушла - это признают уже в Париже. Почти сотня сенаторов Пятой республики написали об этом открытое письмо президенту Макрону. Вместо Франции - Россия, Китай, США.

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Вооруженные силы Нигера стягивают в столицу подкрепление. Это ответ на выдвинутый ранее африканским союзом ЭКОВАС ультиматум: либо возвращаете президента, либо восстановим конституцию силой. Соседи от Нигерии до Сенегала намерены привлечь к интервенции 25 тысяч солдат.

«Мы готовы защищать нашу родину. Если они совершат атаку на Нигер, я уверен, что все посольства стран-членов ЭКОВАС здесь будут уничтожены», - говорит местный житель Бубакар Адаму Шеффуле.

Внутренний переворот в Нигере запустил зреющий долгие годы процесс отмежевания от всего французского. Африка хоть и обрела независимость, но Пятая республика континент не покидала. И теперь сработал «эффект домино». 94 французских сенатора написали открытое письмо Макрону: эпоха правления Парижа на Черном континенте ушла в закат.

«Сегодня Нигер, вчера Мали, Центральноафриканская Республика, затем и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска, французские предприятия. ... Это движение в странах Африки к югу от Сахары распространяется благодаря демонстрациям и антифранцузским акциям. Даже в тех странах, которые близки нам, таких как Кот-д'Ивуар или Сенегал. Пришло время, когда Африка, дружественный нам континент, кажется, больше не понимает Францию ​​и все больше оспаривает ее роль и ее присутствие», - говорится в письме.

Французские политики прибегают к любопытным формулировкам. Устоявшийся термин «франсафрика» - такое, по сути, яркое напоминание о колониальном периоде - сменился на неологизм «россафрика» в военном смысле, «китафрика» в экономическом и «америкафрика» в дипломатическом. С последним поспоришь: да, английский язык в некоторых государствах вытеснил французский, однако контроль над континентом едва удерживается Вашингтоном.

«Госсекретарь объявил в пятницу, что мы временно приостанавливаем нашу поддержку правительству (Нигера - прим. ред.). Сложившаяся ситуация повлияет на поддержку правительства в сфере развития и безопасности. Если лидеры хунты отойдут от власти и восстановят конституционный порядок, помощь в области безопасности будет восстановлена. На кону миллионы долларов», - заявил Мэттью Миллер, официальный представитель Госдепартамента США.

Кто о чем - а США о долларах. Госдеп отзывает помощь Нигеру в виде 100 миллионов, которые, по сути, предназначались для того же: установлению проамериканской власти. Но просчитались. Пришлось даже Викторию Нуланд, не последнего человека в Америке, тайно отправить на переговоры в Нигер. О результатах ни слова. В большинстве встреч ей было отказано.

Взглянем на карту и расстановку сил. Из крупных соседних стран лишь Нигерия, Кот-д'Ивуар и Сенегал, где пока ощущается американское лобби, готовы направить войска в Нигер. Все остальные либо поддерживают новое временное правительство, либо - в нейтралитете. Глобальные метаморфозы на континенте говорят о главном.

«Мы видим, что Африка стала еще одним полюсом влияния и на Восток, и на Запад, и на любой другой регион мира. Фактически сегодня представление о коллективной Африке как о тяжелом должнике не соответствует реальности. Сейчас Африка - это сильный и значимый игрок в мировой политике», - говорит политолог, африканист, доцент факультета мировой политики МГУ Ломоносова Наталия Пискунова.

Сила Африки буквально под ее ногами: в недрах земли тонны полезных ископаемых и драгметаллов. И вот как теперь выстраиваются новые рыночные отношения с Западом. Нигер, например, прекратил экспорт урана в Европу - он один из крупнейших поставщиков в мире, что серьезно ударит по европейской промышленности. Конго - вообще мировая кладовая кобальта: около 70% добычи. На него, как и на литий, который есть в Зимбабве и Намибии, спрос растет.

Медь, золото, алмазы, нефть - все это в наличии. И если раньше сырье по дешевке выкупалось и перерабатывалось в развитых странах, то сейчас африканские государства намерены развивать свои заводы и производства. Подняться поможет российский бизнес. В нем Африка заинтересована в первую очередь потому, что он надежный.

«Мы лет через 30 будем иметь на территории стран-партнеров, с которыми такие соглашения будут заключены, людей, на которых мы можем опираться. Мы с ними можем на одном языке разговаривать. Это уже огромное преимущество. Прозвучала после саммита идея открывать филиалы крупнейших вузов в Африке. Это очень хорошая идея. Хорошо бы, если бы ее не заболтали», - говорит африканист Александр Зданевич.

Неоколониализм сменился неофеодализмом: земельный и ресурсный потенциал придает континенту самостоятельности. Развод с Парижем избавляет от зависимости. Се ля ви, сказали бы французы.