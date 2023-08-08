Российский солдат против колонны: как Москва 15 лет назад защитила Цхинвал и своих миротворцев

В 2008 году режим Саакашвили пошел на поводу у Запада - об этом сегодня открыто говорят в правительстве Грузии. Тогда в августе остановить кровопролитную братоубийственную войну в Южной Осетии смогли русские миротворцы.

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К застывшим в бронзе российскому солдату и осетинскому ополченцу течет река из людей. Жители Цхинвала несут цветы. В эти ночные часы ровно 15 лет назад на мирно спящий Цхинвал грузинская артиллерия обрушила сотни снарядов и ракет.

Пока весь мир следил за началом Олимпийских игр в Пекине, Цхинвал стирали с лица земли реактивными системами залпового огня «Град».

«Это было очень страшно. Люди полусонные. Куда им было деваться? Никто ничего не знал. Было жутко, было очень страшно. Как могли - так и сопротивлялись. Спасибо огромное России, необъятной России», - говорит один из очевидцев тех событий, пришедших на митинг.

С господствующих высот практически прямой наводкой грузинские военные цинично расстреливали республиканскую больницу. В это время в ее подвалах скрывались сотни жителей, там же врачи проводили операции раненым.

«Поступала информация - то у одного, то у другого врача сгорели дома. Но врачи и медсестры даже не дрогнули и продолжали так же работать. У нас была информация, рации были. По рациям говорили, что постоянно подвергается массированному обстрелу город», - рассказывает Александр Плиев, реаниматолог больницы города Цхинвал в 2008 году.

Тлеющему еще с 1992 года грузино-осетинскому вооруженному конфликту тогда, кажется, хватило бы одной искры. В Тбилиси к этому вторжению готовились. Еще с весны 2008-го Грузия стягивала к границе войска, устраивала провокации. 8 августа первыми на себя приняли удар российские миротворцы. Их база находилась на окраине Цхинвала.

Под прицельным огнем грузинских танков и артиллерии наши миротворцы двое суток держали оборону. Днем 8 августа президент Дмитрий Медведев объявляет военную операцию по принуждению Грузии к миру. Тогда как Запад событиями в Южной Осетии был всего лишь «серьезно озабочен».

«Мы понимали, что только с севера может придти спасение. И поэтому все наши усилия, весь героизм нашей молодежи в 2008 году, самопожертвование во время этих беспощадных уличных боев было ради того, чтобы дождаться этого спасения. И оно пришло», - говорит профессор Югоосетинского государственного университета Коста Дзугаев.

Траурные мероприятия сегодня проходят и в Тбилиси. Спустя 15 лет действующее руководство Грузии возлагает вину в развязывании конфликта на экс-президента республики Михаила Саакашвили.

«Я сегодня хочу отметить, что можно было избежать этой войны. Мне известно, как развивалась ситуация, как происходили те события. И хочу еще раз отметить, что очень большую роль сыграл бывший главнокомандующий. Мы видели самое позорное его поведение. Вы помните бежащего, падающего на землю при звуке самолета. Все общество увидело большой позор. Не только мы - весь мир, к сожалению», - говорит премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

В августе 200-го эта кадры облетели весь мир: российский солдат с пулеметом в руках и еще двое наших бойцов перегородили путь колонне грузинских военных. Тот день Тасболат Ибрашев помнит в мельчайших деталях. Его сняли с блокпоста перед городом Гори. Поступил приказ: не пропускать колонну, пока его командир вел переговоры с грузинскими военными.

«Их солдаты просили, чтобы я отошел. Я говорю: я не смогу отходить. Вы выполняете свой приказ, я выполняю свой. Явно я, конечно, не смог бы всех удержать. Бой бы начался - может, как-то отстрелялся бы. Сколько у меня было боеприпасов», - рассказывает ветеран боевых действий в Южной Осетии Тасболат Ибрашев.

Тут колонна отошла. Но на центральных улицах Цхинвала днем 8.08.2008-го уже были грузинские танки. Уничтожали все на своем пути. Не случайно операция по захвату Южной Осетии у грузинских военных носила кодовое название «Чистое поле». Но бесчинствовать в мирном городе им довелось недолго. 9 августа к Цхивалу подошли передовые силы российских войск. Начался штурм. И уже на следующий день грузинских военных выбили из всех районов города.

«Российская авиация очень много вложила. Потому что там есть Рокский тоннель, грузинские войска хотели его взорвать. Если бы авиация не успела, не накрыла там все - то взорвали бы Рокский тоннель и, сами понимаете, пехоте пришлось бы идти вокруг через Адлер. С техникой. Никто бы через горы, конечно, не пошел. Поэтому я считаю, что мы очень хорошо там поработали и помогли нашим войскам», - рассказывает ветеран ВВС РФ Иван Конюхов.

Трагический август 2008-го в их памяти останется навсегда. Свидетельства пятидневной войны бережно хранятся: расстрелянные гражданские машины в музее «Сожженных душ» в селе Тбет, руины той самой базы наших миротворцев и каждый обелиск погибшим российским солдатам - защитникам непокоренного Цхинвала.