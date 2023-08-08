Путин обсудил укрепление торгово-экономических связей с президентом ЮАР

Также стороны обсудили сотрудничество в укреплении инвестиционных связей между Россией и Южно-Африканской Республикой.

© Фото: Kremlin Pool, Maja Hitij, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Об этом сообщает сайт Кремля.

Стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие. Речь в том числе шла и о подготовке к саммиту БРИКС.

Кроме этого, оба лидера обсудили сотрудничество между двумя странами. Акцент был сделан на укрепление инвестиционных, также торгово-экономических связей.

Ранее в ЮАР призвали разблокировать удобрения из России, находящиеся в Европе.