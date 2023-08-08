Мэр Димитровграда Большаков задержан при «порочащих» обстоятельствах

Планируется уволить его в связи с утратой доверия еще до суда и следствия.

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В Димитровграде силовиками был задержан градоначальник Андрей Большаков, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Он уточнил, что задержание мэра Димитровграда проходило при «порочащих» обстоятельствах.

«К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания... Факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», - написал он.

По данным Shot, мужчина закрылся в своей машине и оказывал сопротивление силовикам, из-за этого правоохранители были вынуждены разбить стекло его автомобиля и стрелять в воздух, при себе он имел более миллиона рублей.

Большакова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, ему могут назначить до 15 лет колонии, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.