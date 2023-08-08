При взрыве в турецком порту Дериндже повреждено 15 тыс. тонн продовольствия
В результате ЧП в турецком порту Дериндже повреждения получили 20% запаса продовольствия, говорится в сообщении управления по связям администрации президента Турции.
Как уточняется, эти запасы в момент взрыва находились в подземных хранилищах для силоса.
Напомним, ранее в некоторых турецких изданиях распространение получило сообщение о том, что в результате произошедшего пострадали восемь миллионов тонн запасов. Однако в администрации турецкого лидера эти сообщения назвали не соответствующими действительности.
Там объяснили, что в общей сложности порт Дериндже вмещает 95 тысяч тонн. В хранилище, где произошло ЧП, на тот момент находилось 75 тысяч тонн запасов.
«Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено», - приводит РИА Новости выдержку из сообщения.
Взрыв прогремел накануне, 7 августа, днем рядом с загрузкой судов зерном в элеваторах. Как сообщалось, в происшествии пострадали не менее 12 человек.